WIG-Ukraine за тиждень просів на 2,6%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі закінчив останній тиждень 2,64% зниженням, знову опустившись нижче 700 пунктів, уперше з половини вересня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, індикатор українських емітентів на тлі плюса більшості головних індексів польського ринку закрився у п'ятницю на рівні 688,96 пункта.

Польські "блакитні фішки" за останній тиждень, який був коротшим на один день через свята "Всіх святих", - додали 1,12% при зростанні всього ринку на 0,73%.

Незначним зниженням - на рівні 0,17-0,19% - останні чотири сесії закінчили індекси середніх і невеликих компаній на тлі 0,85% плюса WIG-Poland.

Крім українського індексу, останній тиждень зниженням закінчив також індикатор вартості компаній Центральної та Східної Європи - WIG-CEE, що втратив 1,86%.

Падіння капіталізації більшості українських компаній становило в межах від близько 1 до майже 5 відсотків.

Лідером падіння стали агрохолдинг KSG-Agro і вуглевидобувач Coal Energy, що опублікували минулого тижня свої звіти. Їх акції подешевшали більш, ніж на 7,3%.

До того ж папери останньої компанії досягли історичного мінімуму своєї ціни (13,5 злотих, що майже на третину менше, ніж на дебюті в серпні 2011 року), а першої вдалося закритися вище свого мінімального значення, досягнутого у вересні поточного року.

Проти ринку торгувалися папери, що входить до десятки найбільших виробників молока в Україні, компанії Industrial Milk Company (IMC), що додали 4,4% і виробника молочних продуктів Milkiland (+0,3%).

Папери останнього з 11 українських дебютантів на польському фондовому ринку, реалізувати IPO влітку поточного - року KDM Shipping - закрилися на тому ж рівні, що і тиждень тому.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine в жовтні просів на 1,4%, закрившись трохи вище 700 пунктів, що на 0,4% нижче, ніж на початку поточного року.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня 2011 року індекс українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Індекс, який стартував з тисячі пунктів, досягнув свого мінімального значення у травні поточного року на рівні близько 590 пунктів.

WIG-Ukraine, що за першу половину п.р. втратив більше 8%, до кінця серпня додав близько 16% і згодом знову почав знижуватися.

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