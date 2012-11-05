Ринок акцій почав тиждень зі зниження

Український ринок акцій почав поточний тиждень зі зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 11:30 знизився на 1,74% - до 830,42 пункта. Загальний обсяг угод становив 16,6 млн грн, з них на фондовий ринок припало 1,6 млн грн, на строковий ринок - 15 млн грн. Серед лідерів зниження - акції «Азовсталі» (-4,27%).

На європейських ринках акцій у понеділок також спостерігається спад. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,67% - до 5829,26 пункта, німецький DAX знизився на 0,59% - до 7320,57 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,89% - до 3461,49 пункта .