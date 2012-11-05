Польські аналітики прогнозують 39,7 млн дол. чистого квартального прибутку Kernel

Варшава. Польські аналітики прогнозують чистий прибуток найбільшій за капіталізацією українській компанії на Варшавській фондовій біржі - Kernel у першому кварталі, який почався 1 липня п.р., 2013 фінансового року на рівні 39,7 млн доларів.

Про це сказано в консенсус-прогнозі, опублікованому агентством РАР.

Оцінки чистого прибутку шести брокерських будинків становили від 32,4 до 49 млн доларів при «медіані» (середнє значення за винятком найвищих і найнижчих прогнозів) у 36,6 млн дол.

Польські аналітики очікують виручку Kernel у зазначений період від 416 до 569 млн дол. при середньому значенні в 512,7 млн дол. і «медіані» 532,5 млн дол.

«Середній» прибуток EBITDA (до вирахування відсотків, податків і амортизації), згідно із прогнозом, становитиме 70,8 млн дол. при «медіані» 86,8 млн дол.

Аналітики також прогнозують у середньому чисту маржу на рівні 7,76%, а маржу-EBIDTA - 13,76%. «Медіана» цих же значень, відповідно, 7,76% і 14,34%.

Як повідомляв УНІАН, Kernel у першому кварталі 2012 фінансового року отримав чистий прибуток на рівні близько 32 млн доларів у порівнянні з 34 млн доларів у минулому році.

Польські аналітики очікували прибутку від 44,3 до 50,2 млн дол. при «медіані» 47 млн ​​дол.

Довідка УНІАН. В останньому опублікованому звіті за минулий фінансовий рік Kernel заявив про плани збільшити чистий прибуток у 2013 ФР на 4% - до 215 млн доларів, виручку - до 2,4 млрд доларів з 2,157 млрд доларів, а прибуток EBIDTA - до 350 із 322 млн доларів.

У 2012 ФР компанія скоротила чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​доларів при зростанні виручки на 14% - до майже 2,2 млрд і EBIDTA - на 4% - до 322 млн доларів.

До холдинга Kernel, який контролює український бізнесмен Андрій Веревський, входять близько 70 компаній різної спеціалізації, але одним із головних джерел його доходів є переробка і продаж соняшникової олії і експорт зернових.

Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені до індексу «блакитних фішок».