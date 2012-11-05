Інвестори перебувають в очікуванні виборів президента США - експерти

На міжнародних ринках капіталу інвестори перебувають в очікуванні виборів президента США і зміни складу центрального комітету Компартії Китаю.

Так прокоментували УНІАН поточну ситуацію на міжнародних ринках в інвестиційної компанії Eavex Capital.

Як зазначили в компанії, ці дві події можуть призвести до значної зміни монетарних політик цих держав, які є двома найбільшими економіками світу. У зв'язку із цим, аналітики не виключають, що торги на цьому тижні будуть пасивними, більше того, деякі учасники ринків, можливо, захочуть зафіксувати свої позиції.

Як відзначають аналітики, на європейських майданчиках сьогодні на початку дня переважає негатив, фондові індикатори втрачають в середньому 0,5%, багато в чому відображаючи реакцію інвесторів на вихід слабких статистичних даних наприкінці минулого тижня. Зокрема, індекс PMI показав, що активність у виробничому секторі єврозони знижується 15-й місяць поспіль.

Нагадаємо, вибори президента США пройдуть 6 листопада 2012 і стануть 57-ми черговими виборами американського президента.

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