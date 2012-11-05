«Смарт-холдинг» сконцентрував 90,25% акцій ЧСЗ у чотирьох кіпрських компаніях

«Смарт-Холдинг», підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новинському, сконцентрував 90,2516% пакета акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (м. Миколаїв) у чотирьох кіпрських компаніях.

Про це йдеться у повідомленні «Чорноморського суднобудівного заводу», оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, станом на 2 листопада Withine Investments, Prastol Services, Klioril Consulting і Klinsa Consulting володіють пакетами акцій «Чорноморського суднобудівного заводу» у розмірі 22,5629% кожна.

Як зазначили в прес-службі "Смарт-Холдингу», дана операція є технічною.

Довідка УНІАН. «Чорноморський суднобудівний завод» - судноверф із найбільшим технічним потенціалом в Україні. Для будівництва суден і кораблів водотоннажністю до 105 000 тонн у розпорядженні заводу два похилі стапелі "0" і "1". Поточно-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9000 тонн. Виробничі дільниці і потокова лінія будівництва суден розміщені в єдиному критому приміщенні завдовжки близько 400 м.

Підприємство входить до складу Smart Maritime Group (SMG) - найбільшого суднобудівельного холдингу України. Засновано в 2009 році для управління морегосподарськими активами "Смарт-Холдингу». SMG об'єднує два найбільших суднобудівних підприємства України-Чорноморський суднобудівний завод та Херсонський суднобудівний завод.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

Стратегія «Смарт-Холдингу» спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем активів групи шляхом збільшення його вартості в довгостроковій перспективі і пошуку нових напрямків для розвитку бізнесу. Інвестиційна діяльність «Смарт-холдингу» сфокусована на інвестиціях як в Україну, так і в країни СНД і Східної Європи.