Індекс Української біржі підвищився на 0,06%, індекс ПФТС знизився на 1,19%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 5 листопада, підвищився на 0,06% - до 845,66 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 60,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 20,4 млн грн, на строковому ринку - 40,2 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (+4,97%), Авдіївського коксохіму (+1,17%), Єнакіївського метзаводу (+0,64%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,19% - до 321,64 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 57,2 млн грн, з них на ОВДП припало 7 млн ​​грн, на облігації підприємств - 50 млн грн.