Група компаній «Співдружність» сконцентрувала 45,5% акцій «Херсонгазу»

Українська виробничо-фінансова «Група компаній «Співдружність», після перемоги в приватизаційному конкурсі і продажу юридичною особою «СЕМ» 3,92% акцій газопостачального підприємства «Херсонгаз», сконцентрувала 45,5% акцій цього підприємства.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Херсонгаз», оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, пакет акцій Фонду державного майна України зменшився з 20,82% від загальної кількості до 0%.

Пакет акцій юридичної особи ТОВ КУА «СЕМ» (ПВІФ «Співдружність-1») зменшився з 18,7767% від загальної кількості акцій товариства до 14,8595%

Пакет акцій юридичної особи ТзОВ «Енерго-Лан» збільшився з 19,5287% від загальної кількості акцій товариства до 20,0686%.

Довідка УНІАН. ТОВ «Група компаній «Співдружність» (м. Херсон) - українська виробничо-фінансова група, що включає понад 30 підприємств і дочірніх фірм. Основними напрямами діяльності концерну є: газова галузь, сільське господарство, інвестиції та ін. Одним із засновників «Співдружності» є бізнесмен, член Партії регіонів Віктор Попов.

31 серпня 2012 року «Співдружність» визнано переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 20,82% газорозподільної компанії «Херсонгаз».

«Херсонгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Херсонській області.