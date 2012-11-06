S&P присвоїло очікуваному випуску облігацій Києва на 2 млрд грн рейтинг «B-»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's присвоїла амортизованому пріоритетному незабезпеченому випуску облігацій обсягом 2 млрд грн (близько 250 млн дол.), запланованому містом Київ, рейтинг боргових зобов'язань «B-», а також рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4». Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Водночас S&P помістило рейтинг в список CreditWatch («рейтинги на перегляді») з «Негативним» прогнозом.

У повідомленні вказується, що відповідно до критеріїв рейтингового агентства рейтинг боргових зобов'язань за облігаціями з рейтингом очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4» прирівнюється до кредитного рейтингу емітента. Рейтинг запланованого випуску, таким чином, прирівнюється до довгострокового кредитного рейтингу Києва (B-/Watch Негативний/--), який також знаходиться в списку CreditWatch з "Негативним" прогнозом внаслідок затягнутості процесу рефінансування виплат за єврооблігаціями у розмірі 250 млн дол. терміном погашення в листопаді 2012 р. Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу «4» відображає наші очікування середнього (30%-50%) рівня відшкодування боргу після дефолту.

У S&P нагадали, що наприкінці 2012 р. Київ планує випустити боргові зобов'язання об'ємом 2 млрд грн і терміном погашення в кінці 2015 р. Облігації матимуть фіксований купонний дохід не вище 15,25%. «Наскільки ми розуміємо, надходження від випуску будуть використовуватися для рефінансування банківських кредитів Києва (забезпечених векселями) в розмірі 2 млрд грн, залучених у 2010 р. для покриття кредиторської заборгованості міста за енергетичні поставки. Випуск облігацій матиме термін погашення в кінці 2015 р. Випуск не матиме впливу на розмір повного боргу, передбаченого в нашому базовому сценарії», - йдеться у повідомленні.

За інформацією S&P, рейтинги Києва відображають волатильну і недофінансовану українську систему міжбюджетних відносин, яка обмежує фінансову гнучкість міста, високий рівень витрат на обслуговування і погашення боргу, дуже негативні показники ліквідності, високе боргове навантаження і пов'язані з нею валютні ризики. Водночас на рейтинги сприятливо впливають роль Києва як адміністративного та економічного центру України і достатньо диверсифікована економіка з високим рівнем добробуту відносно до середнього по країні рівня.

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