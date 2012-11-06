До участі в конкурсі з продажу Харківській ТЕЦ-5 допущені "Газконтиненталь" і "Укрістгаз"

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 94,48% держакцій Харківської ТЕЦ-5 обидві компанії, які подали заявки, - "Газконтиненталь" та "Укрістгаз".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, на участь в даному приватизаційному конкурсі надійшло всього дві заявки. Конкурс відбудеться 7 листопада ц.р.

Початкова вартість виставленого на продаж пакету акцій підприємства становить 329 млн 400 тис. грн.

Згідно з додатковими умовами конкурсу передбачається, що до участі в ньому можуть бути допущені компанії, що здійснюють діяльність з видобутку та реалізації природного газу українського походження українським споживачам, які мають дозволи на використання надр із запасами газу українського походження категорії С1 і С2 загальним обсягом не менш 1 млрд кубометрів.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом 3 років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становить 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн ​​грн.

ТОВ "Газконтиненталь" (Сімферополь, Крим) спільно з "Чорноморнафтогазом" займалися експлуатацією Фонтановского нафтогазоконденсатного родовища.

ТОВ "Укрістгаз" (Київ) створена в 2011 р., її засновником стала Фінансова інжинірингова компанія.