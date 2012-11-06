Мінфіну не вдалося продати ОВДП на аукціоні 6 листопада

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 6 листопада, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому аукціоні з продажу ОВДП (у жовтні планувалося проведення тільки двох аукціонів - 16 і 23 жовтня) Мінфін залучив до держбюджету 1,106 млрд грн.

У листопаді Мінфін планує провести три аукціони з продажу ОВДП.

Аукціони планується провести 6, 11 і 20 листопада. На аукціонах 6 і 11 листопада Мінфін має намір запропонувати інвесторам стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 20 листопада планується продаж 2-річних ОВДП, номінованих в інвалюті.

Довідка УНІАН. Станом на 6 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 186,9 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 95,72 млрд грн, у власності банків - 75,19 млрд грн, нерезидентів - 6,05 млрд грн.