Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 6 листопада, підвищився на 0,96% - до 853,80 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 52,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 21,5 млн грн, на строковому ринку - 30,9 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Азовсталі" (+2,78%), Авдіївського коксохіму (+2,57%), Єнакіївського метзаводу (+2,26%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,55% - до 319,86 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 146 млн грн, з них на ОВДП припало 141 млн грн, на акції - 4,6 млн грн.