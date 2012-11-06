Мінфін залучив до бюджету 3,904 млрд грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 6 листопада, після того, як на проведеному раніше цього ж дня аукціоні не було подано жодної заявки на купівлю держпаперів.

Мінфін запропонував, як і раніше цього ж дня, дві серії стандартних облігацій з датою погашення 18 жовтня 2017 р. і 23 жовтня 2019 р.

У результаті Мінфін задовольнив за 1 заявкою на 5-річні і 7-річні ОВДП.

Обсяг залучення за 5-річними ОВДП становив 1,899 млрд грн (дохідність — 14,3%), за 7-річними — 2,005 млрд грн (дохідність — 14,3%).

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня на позаплановому (у жовтні планувалося проведення тільки двох аукціонів - 16 і 23 жовтня) аукціоні з продажу ОВДП Мінфін залучив до держбюджету 1,106 млрд грн.

У листопаді Мінфін планує провести три аукціони з продажу ОВДП.

Аукціони планується провести 6, 11 і 20 листопада. На аукціонах 6 і 11 листопада Мінфін має намір запропонувати інвесторам стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 20 листопада планується продаж 2-річних ОВДП, номінованих в інвалюті.

Довідка УНІАН. Станом на 6 листопада обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 186,9 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 95,72 млрд грн, у власності банків - 75,19 млрд грн, нерезидентів - 6,05 млрд грн.