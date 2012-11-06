«Нафтогаз» викупив у «Укрексімбанку» ОВДП на 1,056 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» купила облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Державного експортно-імпортного банку України» на суму 1,056 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП були реалізовані одним лотом, договір про купівлю облігацій були укладений 30 жовтня ц.р. У тендері брав участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») - кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом.

«Укрексімбанк» (Київ) у січні-вересні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшила чистий прибуток на 20,9% - до 71,527 млн грн.