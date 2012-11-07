«Укрістгаз» купив 94,48% Харківської ТЕЦ-5

Маловідома київська компанія «Укрістгаз» перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн грн більше його початкової ціни ( 329,4 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу велася на сайті Фонду держмайна.

У ході конкурсу «Укрістгаз» змагався з другим учасником - компанією «Газконтиненталь», яка була готова придбати 94,48% пакет за 336,4 млн грн.

В ході торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на три кроки. Розмір одного кроку становив 3 млн 500 тис. грн.

Нагадаємо, на участь в даному приватизаційному конкурсі надійшло всього дві заявки - від ТОВ «Газконтиненталь» і ТОВ «Укрістгаз».

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець, зокрема, повинен забезпечити протягом трьох років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збиток ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становив 389,8 млн грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн ​​грн.

ТОВ «Укрістгаз» (м. Київ) створено в 2011 р., засновником компанії є Фінансова інжинірингова компанія.

ТОВ «Газконтиненталь» (м. Сімферополь, Крим) спільно з «Чорноморнафтогазом» займалися експлуатацією Фонтановского нафтогазоконденсатного родовища.