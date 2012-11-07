ФДМУ у листопаді виставить на продаж акції 5 збагачувальних фабрик

Фонд державного майна України (ФДМУ) у листопаді ц.р. планує виставити на приватизацію міноритарні пакети акцій п'яти вугільних підприємств - збагачувальних фабрик.

Про це йдеться в оприлюднених в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" від 7 листопада ц.р. змінах до помісячного пооб'єктного плану-графіку приватизації державних товариств і вугільних компаній.

Відповідно до оприлюдненої інформації, у листопаді ФДМУ планує виставити на продаж 25,520% ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Комсомольська", 24,860% ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Узловська", 23,830% ПАТ "Групова збагачувальна фабрика "Червона зірка", 23,640% ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія", 21,690% ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Україна".