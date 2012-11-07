Європейські ринки акцій ростуть через Обаму, український - знижується

Європейські ринки акцій зростають завдяки очікуванням продовження м'якої політики ФРС США після переобрання президента Барака Обами. Як повідомляють сайти провідних європейських майданчиків, станом на 14 годину за київським часом, німецький індекс DAX підвищився на 0,39%, британський FTSE 100 - на 0,28%, французький CAC-40 - на 0,46%.

Як відзначає Reuters, незважаючи на перемогу Обами, демократи, імовірно, збережуть більшість у Сенаті, а республіканці продовжать контролювати Палату представників. Аналітики побоюються, що така розстановка сил ускладнить переговори, які покликані уникнути "фінансового обриву" - набору заходів, що включає скорочення витрат і підвищення податків і оцінюваного в 600 млрд дол., які автоматично набудуть чинності на початку 2013 року, якщо Конгрес і Білий дім не досягнуть інших угод.

"Перемога Обами безсумнівно робить прозорою політику США, що позитивно для ринків. Тепер увага переключається на "фінансовий обрив". Тому що баланс сил у Конгресі істотно не змінився, питання в тому, чи вдасться Обамі досягти угоди", - сказав трейдер одного з інвестиційних фондів у Парижі.

Водночас на українському ринку акцій у цей момент спостерігається відмінна від світових ринків динаміка - індекс Української біржі знизився на 1,62% - до 840,01 пунктів. Загальний обсяг торгів становив 35,3 млн грн, з них на акції припало всього 6 млн грн.