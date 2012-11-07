Експерт: акцизний податок на операції з ЦП особливо гостро торкнеться відкритих фондів

Введення акцизного податку на операції із цінними паперами особливо гостро торкнеться операцій учасників ринку із цінними паперами відкритих інвестфондів, які будуть змушені платити додатково 3% акцизного податку при кожній операції викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування емітентом.

Так прокоментував ініціативи Державної податкової служби України щодо внесення змін до Податкового кодексу віце-президент компанії з управління активами "КІНТО" Анатолій Федоренко.

У зв'язку з цим, за його словами, акциз у будь-якому випадку негативно позначиться на ліквідності цінних паперів відкритих ІСІ, зробить практично неефективними короткострокові інвестиції в цінні папери цих фондів. Таким чином, на думку А.Федоренко, подальша доля операцій із цінними паперами, що перебувають у портфелях ІСІ та НПФ, є "абсолютно непрогнозованою". "Адже кошти спільного інвестування та пенсійні активи звільнені від оподаткування податком на прибуток, а не акцизним податком", - додав віце-президент компанії.

До того ж, за його словами, ці ініціативи податкової, імовірно, призведуть до деформації фондового ринку у зв'язку із "засміченням його цінними паперами із сумнівними інвестиційними якостями, які зацікавлені особи будуть намагатися завести в біржові реєстри". "Одночасно, імовірно, збільшиться кількість конфліктів, пов'язаних із визнанням біржових операцій з цінними паперами такими, що не відповідають критеріям ліквідності і т.і.", - додав А.Федоренко.

Нагадаємо, Державна податкова служба України подала на розгляд уряду поправки до Податкового кодексу, відповідно до яких запроваджується акцизний податок на операції з відчуження цінних паперів і операції з деривативами. Проти даних ініціатив уже виступила низка профільних об'єднань різних учасників фондового ринку.