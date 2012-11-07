ЄЦБ схвалив план необмеженого викупу бондів країн єврозони

Нова програма скупки облігацій, яку запропонував Європейський центробанк, дозволяє йому втручатися в роботу суверенних боргових ринків без обмежень і покликана розвіяти всі побоювання щодо розвалу єврозони, цитує Reutersглаву Центробанку ЄС Маріо Драгі.

Виступаючи за день до чергового засідання банку, Драгі сказав, що, на думку ЄЦБ, економіка єврозони залишиться слабкою "найближчим часом", додавши: "інфляція твердо обмежена. Ми очікуємо, що вона впаде нижче 2 відсотків наступного року".

Очікується, що Центробанк залишить ключову ставку без змін у четвер, відклавши її скорочення, що може послабити вплив плану скупки облігацій "імені Драгі".

Програма скупки облігацій пропонує надійний захист проти катастрофічних сценаріїв, сказав Драгі.

"Наша нова програма Прямих грошово-кредитних трансакцій забезпечує цей захист, допускаючи необмежені інтервенції на урядові ринки облігацій, - сказав він на банківській конференції. - Але ми повинні розуміти, як працює ринок. Наші дії повинні посилати чіткий сигнал ринкам про те, що їх страхи щодо єврозони безпідставні".

Однак президент ЄЦБ підкреслив, що уряди єврозони повинні вживати зусилля для створення більш тісного фінансового, бюджетного, економічного та політичного союзу.

"Дії ЄЦБ можуть зміцнити довіру в єврозоні в найближчому майбутньому. Але тільки дії урядів можуть забезпечити довіру в єврозоні в довгостроковій перспективі", - сказав він.