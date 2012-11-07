Індекс Української біржі в середу знизився, ПФТС - зріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 7 листопада, знизився на 0,27% - до 851,49 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 77,7 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 22 млн грн, на строковому ринку - 55,6 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Мотор Січі" (-1,50%), Алчевського меткомбінату (-1,31%), "Укрсоцбанку" (-1,26%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,05% - до 323,20 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 190 млн грн.