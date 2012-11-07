Торги на українському фондовому ринку в середу проходили в мінливому руслі - експерт

Торги на українському фондовому ринку в середу, 7 листопада, проходили в мінливому руслі.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «з ранку ринок не пішов за прикладом зарубіжних майданчиків, які демонстрували зростання після оголошення підсумків виборів глави держави в США. Перемогу в президентських перегонах передбачувано здобув Барак Обама. Інвестори очікують, що після виборів США збережуть прихильність до м'якої монетарної політики як основного інструменту стимулювання економічного росту».

Однак, підкреслив аналітик, оптимізм зарубіжних гравців не виглядав стійким. У середині дня настрої трейдерів погіршилися, що було викликано публікацією слабкої макростатистики. Так, промислове виробництво в Німеччині у вересні впало на 1,8%, коли аналітики прогнозували зниження показника лише на 0,7%. Роздрібні продажі в єврозоні у вересні скоротилися на 0,2% проти очікуваного зниження на 0,1%. На цьому тлі падіння українського ринку продовжилося.

О.Кушнарьов сказав, що додатковим негативом для ринкових котирувань стало погіршення Єврокомісією прогнозів низкою макроекономічних показників на 2012-2013 рр. Зокрема, прогнозний темп зростання ВВП єврозони в наступному році становитиме 0,1% замість раніше очікуваних 1,0%. Також погіршились оцінки розмірів бюджетного дефіциту і державного боргу європейських країн.

На думку аналітика, «продовжували чинити тиск на ринок внутрішні економічні та політичні проблеми. Протистояння між владою та опозицією та можливість перевиборів у низці округів відтягують формування ясної політичної картини в Україні».

Як зазначив, О.Кушнарьов, «попри негативний інформаційний фон, під завісу сесії на українському ринку відбувся різкий стрибок вгору, у результаті якого індекс Української біржі зміг відіграти більшу частину втрат, накопичених за день. Фундаментальних причин для такої поведінки не було: ринок вкотре показав свій непередбачуваний характер і погану сумісність зі здоровою логікою».

За інформацією аналітика, в аутсайдерах сесії серед представників індексного кошика Української біржі виявилися акції «Укрсоцбанку», які просіли на 3,98%. У мінусі завершили торги папери підприємств ГМК, «Мотор Січі» (-1,14%). Найбільше зростання в першому ешелоні показали акції "Укрнафти" (+2,57%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 7 листопада, знизився на 0,27% - до 851,49 пункта. Загальний обсяг торгів становив 77,7 млн ​​грн.

Індекс ПФТС зріс на 1,05% - до 323,20 пункта. Загальний обсяг торгів становив 190 млн грн.