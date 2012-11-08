Перемога Обами обвалила американські фондові індекси

Американські фондові індекси втратили більше 2% на тлі оголошення підсумків президентських виборів в країні і прийдешнього обговорення проблеми дефіциту держбюджету США.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 300 пунктів - до 12932,73 пункта, причому таке зниження стало максимальним за останній рік.

Високотехнологічний NASDAQ втратив 2,48% і досяг 2937,29 пункта. Індекс широкого ринку S&P 500 зменшився на 2,37% - до 1394,53 пункта, такого стрімкого падіння за один день він не показував з червня, передає «Газета.Ru».

Як повідомляв УНІАН, чинний Президент США Барак Обама переміг на президентських виборах. Його опонент - республіканець Мітт Ромні визнав поразку і привітав Б.Обаму з перемогою.

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