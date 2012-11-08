Український ринок акцій знижується на сьогоднішніх торгах.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 12:00 знизився на 0,98% - до 843,11 пункта. Загальний обсяг угод становив 21,5 млн грн, з них на фондовий ринок припало всього 3 млн грн. Серед лідерів зниження - акції "Донбасенерго" (-2,92%), "Азовсталі" (-1,82%) і "Мотор Січі" (-1,57%).

Водночас на європейських ринках акцій у вівторок спостерігається висхідна динаміка. Зокрема, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,29% - до 5808,38 пункта, німецький DAX підвищився на 0,45% - до 7265,26 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,31% - до 3420,07 пункта.