Індекс Української біржі в четвер знизився на 2,64%
18:20, 08 листопада 2012Фондовий ринок
0
Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 8 листопада, знизився на 2,64% - до 828,97 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 77,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,7 млн грн, на строковому ринку - 53,5 млн грн.
Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгувалися, стали цінні папери "Донбасенерго" (-4,60%), "Укрнафти" (-4,60%), Єнакіївського метзаводу (-4,25%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,16% - до 322,68 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 59,4 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter