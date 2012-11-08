Індекс Української біржі в четвер знизився на 2,64%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 8 листопада, знизився на 2,64% - до 828,97 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 77,3 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,7 млн ​​грн, на строковому ринку - 53,5 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгувалися, стали цінні папери "Донбасенерго" (-4,60%), "Укрнафти" (-4,60%), Єнакіївського метзаводу (-4,25%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,16% - до 322,68 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 59,4 млн грн.