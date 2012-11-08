НКЦПФР може отримати право звільняти керівників фондових бірж

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку НКЦПФР внесла в проект порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж розділи, що стосуються повноважень комісії з їхнього звільнення, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Відповідно до пропозицій НКЦПФР, комісія в разі наявності інформації про невідповідність дій керівника фондової біржі або депозитарію вимогам законодавства може поставити питання про звільнення такого керівника. Підставами для порушення питання про звільнення керівника можуть стати: виявлення факту невідповідності ділової репутації керівника вимогам, встановленим цим положенням; перевищення службових повноважень (вчинення керівником дій, що виходять за межі наданих йому повноважень); зловживання службовим становищем (використання службового становища у власних інтересах або інтересах третіх осіб всупереч інтересам фондової біржі та депозитарію); виявлення фактів підробки документів (складання, подання, оприлюднення документів, що містять недостовірну інформацію тощо); ненадання документів на письмову вимогу уповноважених осіб комісії, перешкоджання входженню уповноважених осіб комісії в приміщення фондової біржі або депозитарію у зв'язку з реалізацією ними своїх повноважень тощо.

Відповідно до внесених в проект положення пропозиціями, рішення про відповідність або невідповідність керівника фондової біржі або депозитарію ухвалюється на засіданні комісії. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника вимогам законодавства, комісія ставить питання перед уповноваженим органом фондової біржі або депозитарію про звільнення з посади такого керівника. У разі, якщо протягом 30 календарних днів з дати початку розгляду комісією питання про звільнення керівника фондової біржі або депозитарію не були усунені причини, що стали підставами для порушення такого питання, чи не було прийнято рішення про звільнення з посади такого керівника, комісія має право призначити тимчасового керівника фондової біржі або депозитарію.