Український ринок акцій у п'ятницю продовжив зниження

Український ринок акцій у п'ятницю, 9 листопада, продовжив зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 12:00 знизився на 1,78% - до 814,21 пункта. Загальний обсяг угод становив 27,6 млн грн, з них на фондовий ринок припало всього 6,8 млн грн. Серед лідерів зниження - акції "Азовсталі" (-5,73%), "Донбасенерго" (-3,38%) і "Укрсоцбанку" (-3,04%).

Водночас на європейських ринках акцій у п'ятницю спостерігається різноспрямований рух. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,13% - до 5768,56 пункта, німецький DAX знизився на 0,49% - до 7169,33 пункта, тоді як французький CAC-40 підвищився на 0,03% - до 3408,80 пункта.

Нагадаємо, 8 листопада індекс Української біржі знизився на 2,64% - до 828,97 пункта.