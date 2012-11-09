Кіпрська Yratia Holdings купила Канівський маслосирзавод

Компанія Yratia Holdings LTD (Кіпр) сконцентрувала 95,7% акцій Канівського маслосирзаводу (Черкаська обл.).

Про це йдеться в повідомленні заводу, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, раніше компанія Monteforte Holding Limited (Британські Віргінські о-ви) володіла 95,7% акцій заводу, але після продажу всього пакету акцій вийшла зі складу його акціонерів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Канівський маслосирзавод" належить корпорації "Клуб сиру", яка володіє 6 заводами з виробництва молочної продукції та 11 дрібними сировинними підприємствами.

У 2011 році Канівський маслосирзавод збільшив чистий дохід від реалізації майже на 19% - до 401 млн грн. Його чистий прибуток за підсумками минулого року становив 25,5 млн грн проти 25 млн грн чистого збитку в 2010 році.