Рада Нацбанку рекомендує правлінню НБУ створити Розрахунковий центр на фінансових ринках

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендувала правлінню Нацбанку створити Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках на базі ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (ВДЦП), повідомляє офіційний сайт НБУ.

"З метою ефективного сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабільного здійснення розрахунків за фінансовими інструментами ініціювати створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України") на базі ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", - йдеться в повідомлення НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня п.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення загалом Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення центрального депозитарію, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу в спробі монополізувати послуги з розрахунків і клірингу на фондовому ринку.

1 жовтня п.р. стало відомо, що Президент України 22 вересня п.р. підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

Всеукраїнський депозитарій цінних паперів створено в 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновника).