Корпорація «Рошен» придбала одну з найбільших кондитерських компаній Угорщини

Антимонопольний комітет України видав дозвіл корпорації «Рошен» на купівлю частки в статутному капіталі угорської кондитерської фабрики «Bonbonetti Choco».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

«Дано дозвіл ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» (м. Київ) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Кондитерська фабрика «Bonbonetti Choco» (м. Будапешт, Угорщина), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариством», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) .

Roshen є дочірнім підприємством "Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест", Київ).

Компанія «Bonbonetti Choco», що входить до Bonbonetti Group, - одна з найбільших кондитерських корпорацій Угорщини, де працюють 600 осіб.

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