Мінфін на аукціоні 13 листопада запропонує 5 і 7-річні ОВДП

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 листопада, як і планувалося, запропонує 5 і 7-річні держпапери. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Мінфін залучив до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу ОВДП, після того як на проведеному раніше в цей же день аукціоні не було подано жодної заявки на купівлю держпаперів.

У листопаді Мінфін планує провести три аукціони з продажу ОВДП.

Аукціони планується провести 6, 13 і 20 листопада. На аукціонах 6 і 13 листопада Мінфін має намір запропонувати інвесторам стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 20 листопада планується продаж 2-річних ОВДП, номінованих в інвалюті.

Довідка УНІАН. Станом на 9 листопада, обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становив 190,78 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 96,915 млрд грн, у власності банків - 77,968 млрд грн, нерезидентів - 5,934 млрд грн.