АМК дозволив групі компаній «Співдружність» придбати акції «Кременчукгазу»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл групі компаній «Співдружність» (м. Херсон) на придбання понад 25% акцій газопостачального підприємства «Кременчукгаз».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня поточного року Українська виробничо-фінансова група ТОВ "Група компаній "Співдружність" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Кременчукгаз», заплативши за пакет 21 млн 700 тис. грн.

Довідка УНІАН. Підприємство з газопостачання та газифікації «Кременчукгаз» (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Кременчуці.

25% акцій «Кременчукгазу» володіє НАК «Нафтогаз України», 26% акцій передані для приватизації ФДМУ, 18,6% акцій належить ТОВ "Група компаній "Співдружність", 24,5% належить дружній «Співдружності» компанії ТОВ "Енерго-Лан".

ТОВ «Група компаній «Співдружність» (м. Херсон) - українська виробничо-фінансова група, що включає більше 30 підприємств і дочірніх фірм. Основними напрямками діяльності концерну є: газова галузь, сільське господарство, інвестиції та ін Одним з засновників «Співдружності» є бізнесмен, член Партії регіонів Віктор Попов. 31 серпня 2012 «Співдружність» було визнано переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 20,82% газорозподільної компанії «Херсонгаз».