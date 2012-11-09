Індекс Української біржі в п'ятницю знизився на 1,07%, ПФТС - на 1,99%
19:40, 09 листопада 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 9 листопада, знизився на 1,07% - до 820,07 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 71,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 22,5 млн грн, на строковому ринку - 48,9 млн грн.
Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-3,38%), "Азовсталі" (-3,18%), "Центренерго" (-2,87%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,99% - до 316,27 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 90,2 млн грн.
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