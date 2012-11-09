НБУ у жовтні поповнив свій портфель ОВДП на 4 млрд грн

Національний банк України (НБУ) в жовтні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,96 млрд грн (з початку року - на 18,1 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку протягом поточного року не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування в жовтні НБУ провів операцій з купівлі ОВДП на 131,1 млн грн (з початку 2012 року їх обсяг з купівлі становив 2,45 млрд грн), операції з продажу не проводилися, а з початку п.р. їх обсяг становив 1,9 млрд грн.

У жовтні за результатами первинних аукціонів з продажу ОВДП до державного бюджету України надійшло 4,1 млрд грн (з початку року надходження становили 30,1 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, з початку року становили 2,4 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Платежі з погашення та виплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 44,5 млрд грн, у тому числі основний борг - 29,8 млрд грн, виплата доходу - 14,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук заявила, що Мінфін до кінця поточного року не планує вихід на зовнішні ринки запозичень і буде віддавати перевагу випуску облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у національній валюті, за винятком випуску доларових казначейських облігацій для населення.

«У нас залишилося не так багато до кінця року взяти - близько 7 млрд грн. Будемо випускати довгострокові ОВДП на 5-7 років», - сказала вона.

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