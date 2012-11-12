Кувейтська Investment Dar шукає покупця на свою частку в Aston Martin

Кувейтська компанія Investment Dar, що володіє контрольним пакетом акцій британського виробника автомобілів Aston Martin, шукає потенційних покупців своєї частки, повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані поінформованих джерел.

Investment Dar, якій належить 64% Aston Martin, найняла компанію Rothschild як консультанта угоди. До числа потенційних покупців британської компанії входить, зокрема, індійський автовиробник Mahindra & Mahindra.

Переговори щодо продажу акцій можуть стати складними через високу ціну. Адже потенційні покупці навряд чи захочуть платити стільки ж, скільки Investment Dar п'ять років тому, зазначають джерела. За їхніми даними, кувейтська компанія просить за свою частку в Aston Martin близько 800 млн дол.

У 2007 році Investment Dar і Adeem Investment придбали Aston Martin за 805 млн дол. в американської Ford Motor, яка контролювала його з 1987 року.

Кувейтська компанія спрямує кошти, отримані від продажу частки в Aston Martin, на погашення заборгованості.

Автомобілі Aston Martin отримали велику популярність завдяки участі в 11 фільмах про Джеймса Бонда, зокрема в останній частині - «Координати «Скайфолл», пише «Газета.Ru».