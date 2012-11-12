WIG-Ukraine втратив за тиждень понад 3%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine закінчив минулий тиждень 3,05% зниженням, ставши лідером падіння серед основних індексів польської біржі.

Як передає кореспондент УНІАН, індикатор вартості паперів 11 українських компаній на тлі мінусового тижня польських індексів закрився на найнижчому за останні чотири місяці рівні - 665,93 пункта.

Основні польські індекси закінчили останні п'ять торговельних сесій в межах 0,14 до 1,46%, а лідером падіння став індикатор невеликих компаній sWIG80.

"Блакитні фішки" втратили 0,94% на тлі 0,8% мінуса, що включає в себе 309 польських компаній WIG-Poland, і 2,17% падіння індикатора 27 фірм Центральної та Східної Європи WIG-CEE.

Минулого тижня серед українських компаній подорожчали тільки папери, що входять до "блакитних фішок" агрохолдингу Kernel (+0,16%).

Акції більшості інших українських емітентів втратили в межах 0,09-5%.

Лідерами падіння стали виробники молочних виробів IMC (13,11%) і Milkiland (8,26%), а також вуглевидобувачів Sadovaya (9,52%) і Coal Energy (9,22%).

До того папери вугільних компаній досягли нових історичних мінімумів своєї ціни на рівні 2,42 і 12 злотих за штуку, що на 76% та 35% менше, ніж з початку дебюту (1USD = 3,2 PLN).

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine минулого тижня просів на 2,64%, закрившись нижче рівня 700 пунктів вперше з половини вересня.

Довідка УНІАН. Втративши за першу половину 2012 року понад 8%, WIG-Ukraine до кінця серпня додав близько 16%, після чого знову почав знижуватися.

Варшавська фондова біржа на початку травня 2011 року створила індекс українських компаній, до яких входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Індекс, який стартував з тисячі пунктів, досяг свого мінімального значення в травні поточного року на рівні близько 590 пунктів.