Інвестори побоюються, що бюджетна криза в США може зрештою ввергнути країну в рецесію.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, «переобрання Барака Обами на посаду президента США, за збереження розстановки сил у Конгресі, змусило ринки побоюватися, що компроміс щодо питання про подолання "бюджетного обриву" - автоматичного скорочення витрат американського бюджету і податкових пільг на 607 млрд дол. (майже 4% ВВП) з 1 січня 2013 року - так і не досягнуть в строк».

Як відзначають аналітики, зведений індекс Європи Stoxx-600 у п'ятницю, 9 листопада, втратив 0,11%, а за підсумками минулого тижня його падіння становило 1,7%. Український UX у п'ятницю знизився на 1,15%, а за тиждень його падіння становило 3%.

За прогнозами аналітиків, «українські акції, незважаючи на їх суттєву перепроданність, будуть йти за світовими ринками, які зараз перебувають у фазі зниження. Негативу для UX додають вибори і невгамовний девальваційний тиск на гривню, який у жовтні посилився (зросло сальдо скуповування валюти населенням), проте в листопаді - грудні має піти на спад».