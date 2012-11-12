Український ринок акцій почав поточний тиждень з підвищення.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX станом на 12:00 підвищився на 0,43% - до 822,95 пункта. Загальний обсяг угод становив 29,9 млн грн, з них на фондовий ринок припало всього 6 млн грн. Серед лідерів підвищення - акції Авдіївського коксохіму (+2,01%), "Укрсоцбанку" (+1,89%), Алчевського меткомбінату (+1,87%).

Водночас на європейських ринках акцій у понеділок спостерігається різнопланова динаміка. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,23% - до 5782,66 пункта, німецький DAX підвищився на 0,18% - до 7176,18 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,13% - до 3419,00 пункта .

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