Затверджено порядок дозволів на створення фондовими компаніями зарубіжних підрозділів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні 6 листопада затвердила Порядок надання погоджень на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комісії.

Даний документ прописує умови, за яких комісія зможе дозволяти компаніям створювати відокремлені підрозділи за межами України. Передбачається, що від компанії будуть потрібні дані із забезпечення умов, що дозволяють даному підрозділу здійснювати діяльність за кордоном. Також Порядок визначає перелік документів, необхідних для отримання погодження, технічні вимоги до компанії і особливості ліквідації відповідного підрозділу.

«Комісія закінчує процедуру підготовки документа, який регламентуватиме створення вітчизняними фондовими компаніями (брокерами, інвестиційними фондами, торговцями) своїх філій за межами України», - заявив член НКЦПФР Олексій Тарасенко.

Наразі документ спрямовано до Міністерства юстиції України для проходження обов'язкової процедури державної реєстрації. Даний порядок набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

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