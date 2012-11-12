«Капітал Індекс Груп» змінив керівництво «Київського мотоциклетного заводу»

«Капітал Індекс Груп», який викупив у серпні 2012 року 90,811% акцій «Київського мотоциклетного заводу», змінив керівний склад підприємства. Відповідне повідомлення розміщено в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, з посади було звільнено: главу правління І.Куташева, першого заступника голови правління В.Замулу, членів правління - М.Логвиненка, Л.Ромася, Б.Короля, Я.Нестеришина, главу наглядової ради В.Кальніченка, заступника голови наглядової ради Ю.Нікітенка, голову ревізійної комісії Н.Харіну.

Рішенням зборів акціонерів на посаду генерального директора заводу був призначений В'ячеслав Масаковський, членами наглядової ради призначені Олексій Краснокутський та Алла Міхалечко, ревізором призначена Галина Коваленко.

Як повідомляв раніше УНІАН, ТОВ «Капітал Індекс Груп» придбало 22 серпня 2012 року на приватизаційному конкурсі 90,811% акцій «Київського мотоциклетного заводу» за 59,8 млн грн.

Довідка УНІАН. У користуванні ПАТ «Київський мотоциклетний завод» знаходяться дві земельні ділянки площею 240 тис. кв. м і 3,2 тис. кв. м.

За підсумками першого півріччя 2012 р. обсяг реалізованої продукції підприємства становив 4 млн грн, збиток - 9,8 млн грн, дебіторська заборгованість - 3,7 млн ​​грн, кредиторська заборгованість - 4,6 млн грн, вартість активів - 35 млн грн.

ТОВ "Капітал Індекс Груп" (м. Київ) працює на ринку фінансових послуг, власником ТОВ є компанія, розташована на Британських Віргінських островах. "Капітал Індекс Груп" працює на ринку фінансових послуг, за інформацією низки ЗМІ, є підконтрольною народному депутату від Партії регіонів Василю Хмельницькому.