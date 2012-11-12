Фондові ринки пережили ще один «божевільний тиждень» - експерти

Фондові ринки пережили ще один «божевільний тиждень». Так прокоментували ситуацію на світових фінансових ринках аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, починаючи з середи, 7 листопада, трейдери на практично усіх торговельних майданчиках світу влаштували грандіозний розпродаж, внаслідок якого індекси провідних світових майданчиків за результатами минулого тижня просіли більш ніж на 1,5%.

Як підкреслюють аналітики, «основним порушником спокою» були США. Вибори президента, що пройшли 6 листопада, закінчилися переконливою перемогою чинного президента демократа Барака Обами. Однак вирішення політичної невизначеності лише посилило економічну невизначеність в США. Відсутність політичного консенсусу в країні, де президент і більшість у Палаті представників конгресу є демократами, а більшість в Сенаті - республіканцями, підсилила побоювання реалізації так званого «бюджетного обриву». Мова йде про автоматичне скорочення витрат американського бюджету і податкових пільг на 607 млрд дол. (майже 4% ВВП) з 1 січня 2013 року, оскільки співвідношення сил у керівництві країни не змінилося, а значить, не збільшилася ймовірність досягнення компромісу.

На думку аналітиків, потік економічних новин, що надходили протягом минулого тижня із США, був неоднозначним. Найбільш оптимістичні статистичні дані надійшли в п'ятницю, 9 листопада, і не змогли істотно вплинути на негативний результат тижня. Зокрема, індекс споживчої довіри, що розраховується Мічиганським університетом, в листопаді виріс до максимальних з липня 2007 року 84,9 пункта. До того ж запаси товарів на оптових складах США у вересні збільшилися на 1,1%, що є максимальним підйомом з початку 2012 року.

Аналітики відзначають, що у середу, 7 листопада, Єврокомісія опублікувала економічний прогноз країн єврозони. У цілому прогноз був переглянутий у гірший бік. Зокрема, комісія погіршила прогнози економіки 17 країн єврозони на 2012 і 2013 роки. Голова Європейського центробанку Маріо Драґі на прес-конференції у четвер, 8 листопада, заявив, що «імпульс до зростання економіки залишається слабким».

За прогнозами аналітиків, «на поточному тижні хвилювання на ринках навряд чи значно вщухнуть». Очікується вихід блоку важливої ​​статистичної інформації щодо економіки США, а також публікації протоколу Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС США.

Як повідомляють аналітики, динаміка індексу Української біржі на минулому тижні в цілому збігалася з трендом світових торгових майданчиків. Зовнішній негатив посилювався напруженою внутрішньою політичною ситуацією, пов'язаною з затягуванням підрахунку голосів і оголошенням результатів парламентських виборів. За результатами тижня індекс Української біржі втратив 3% і закрився в п'ятницю, 9 листопада, на позначці 819,43 пункта.

Аналітики очікують, що на поточному тижні динаміка українського ринку акцій визначатиметься переважно зовнішнім новинним потоком.

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