Індекс Української біржі підвищився на 3,42%, індекс ПФТС знизився на 1,08%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 12 листопада, підвищився на 3,42% - до 847,42 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 102,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 23 млн грн, на строковому ринку - 79 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+11,63%), Алчевського меткомбінату (+8,18%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,08% - до 312,85 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 98,5 млн грн.