Експерти: на українському ринку акцій у вівторок спостерігалася підвищена активність

У понеділок, 12 листопада, на Українській біржі спостерігалася підвищена активність гравців ринку. Так прокоментували УНІАН результати вчорашніх торгів у інвестиційній компанії Eavex Capital.

Як зазначили в компанії, після початку торгів на «негативній території» трейдери переключилися на покупки, що призвело до різкого стрибка котирувань за більшістю ліквідних паперів. Кращі результати були зафіксовані по акціях Алчевського меткомбінату і Авдіївського коксохіму, які подорожчали за день на 10%. Скромнішими були результати у "Мотор Січ" і "Центренерго", які піднялися на 3,8% і 2,5% відповідно. Загалом індекс Української біржі зріс вчора на 3,8% до рівня в 850 пунктів.

На міжнародних майданчиках у понеділок було затишшя, основний індекс Нью-Йоркської біржі S & P500 закрився підвищенням лише 0,04%. Стримуючим фактором для ринків стали побоювання щодо можливого дефолту Греції після того, як міністри фінансів ЄС відклали розгляд питання про надання цій країні чергового траншу фінансової допомоги.

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