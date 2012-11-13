Експерти вважають малоймовірним ринковий попит на ОВДП-аукціоні 13 листопада

Виникнення ринкового попиту на запропоновані Міністерством фінансів України на сьогоднішньому аукціоні облігації внутрішньої державної позики малоймовірне, говориться в аналітичному огляді, підготовленому експертами «ІНГ Банк Україна».

В огляді наголошується, що за минулий тиждень ситуація на ринку не зазнала значних змін. Рівень банківської ліквідності залишається досить волатильним, продемонструвавши за тиждень зростання на 6% - до 22,2 млрд грн.

До того ж вказується, оскільки попит на валюту залишається високим, на ринку як і раніше зберігається дефіцит гривні, що утримує ставки грошового ринку на високих значеннях (за кредитами «овернайт» - 20,75%, 1-місячним - 38,00% ). Через дефіцит ліквідності спостерігається зростання на короткому відрізку кривої прибутковості вторинного ринку ОВДП.

«Враховуючи, що ставки за облігаціями на вторинному ринку значно перевищують прийнятні для Мінфіну рівні, ринковий попит на запропоновані випуски вкрай малоймовірний", - вважають експерти банку.

Також вони звертають увагу, що в уряду не заплановано значних виплат за своїми боргами найближчим часом. Зокрема, цього тижня необхідно виплатити 330 млн грн купона по ОВДП, а також 24 млн дол. з обслуговування єврооблігацій.

«Такі обсяги не є значними і теоретично можуть покритися за рахунок наявних в уряду ресурсів. А втім поєднання зазначених платежів зі зниженням надходжень до бюджету та зростанням його дефіциту може на сьогоднішньому аукціоні стати передумовою для неринкових розміщень", - відзначається в огляді.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 13 листопада запропонує 5 - і 7-річні держпапери.

6 листопада Мінфін залучив до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу ОВДП, після того як на проведеному раніше в цей самий день аукціоні не було подано жодної заявки на купівлю держпаперів.

У листопаді Мінфін планує провести три аукціони з продажу ОВДП.

Аукціони планується провести 6, 13 і 20 листопада. На аукціонах 6 і 13 листопада Мінфін має намір запропонувати інвесторам стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років. До того на аукціоні 20 листопада планується продаж 2-річних ОВДП, номінованих в інвалюті.

Довідка УНІАН. Станом на 9 листопада обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становив 190,773 млрд грн, до того у власності НБУ знаходилися держпапери сумою у 98,515 млрд грн, у власності банків - 76,217 млрд грн, нерезидентів - 6,099 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ в жовтні поповнив свій портфель ОВДП на 4 млрд грн