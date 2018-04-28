Тиждень у світі: Кульгаві качки біля краю фінансової прірви

Від статусу історичної особистості до положення

"кульгавої качки" усього лише один крок.

Білл Клінтон

Фокус ринку - Греція і США

Цього тижня у центрі уваги знову буде Греція. Настрій ринку визначатимуть дві події. По-перше, це обговорення міністрами фінансів ЄС питання щодо чергового траншу фінансової допомоги Греції (3,15 млрд євро). По-друге, засідання колишнього складу Конгресу США у Вашингтоні - конгресменам, чиї повноваження вже близькі до завершення, належить обговорити питання про те, як уникнути так би мовити "фінансової прірви" наприкінці року. Фоном для європейських дискусій стануть організовані профспілками протести проти заходів з обмеження видатків в Італії, Іспанії та Португалії (у середу). Інвестори займатимуть вичікувальну позицію доти, доки ситуація не проясниться, ціни ризикованих активів будуть сильно волатильними.

Масової хвилі продажів не передбачається. Гостроту ситуації дещо згладжує той факт, що затягнутих довгих позицій на ринку немає, отже, немає ризику масової хвилі продажів. Макроекономічна інформація із США і Китаю дозволяє сподіватися на краще, а погіршення ситуації в Європі вже враховано ринком і може посилити становище речей, тільки якщо перед Євросоюзом також постане проблема "фінансової прірви". На Уолл-стріт наприкінці минулого тижня таке поєднання песимізму і оптимізму завершилося ралі, каталізатором якого стали позитивнішим, ніж очікувалося значенням індикатора споживчих настроїв, опублікованого в п'ятницю. Раніше, у середу і четвер, ринки сильно впали, коли інвестори побоювалися несприятливих на їхній погляд дій регулятора.

Три кульгаві качки

"Качка, що шкутильгає" номер один. Якщо Білий дім і Конгрес США не зможуть домовитися до 31 грудня, країна опиниться на межі "фінансової прірви", обумовленої одночасним зростанням податкових платежів і скороченням витрат на $607 млрд у зв'язку із закінченням терміну дії угоди 2001 року. Бюджетний комітет Конгресу вже заявив, якщо не вжити заходів, то наступного року темпи зростання американської економіки можуть впасти на 0,5 п.п. Навіть якщо припустити, що відповідної угоди буде досягнуто, слід мати на увазі, що Білому дому доведеться представити бюджет на 2014 рік до початку лютого, а до середини цього місяця закінчиться дія обмежень на рівень держборгу. Востаннє, коли країна була близька до аналогічної "фінансової прірви", це призвело до зниження її кредитного рейтингу.

"Качка, що шкутильгає" номер два. Проблема допомоги Греції висить над Євросоюзом як дамоклів меч. Є ознаки того, що європейські міністри фінансів не затвердять черговий транш на сьогоднішньому засіданні і, ймовірно, почекають укладення "трійки" уповноважених аудиторів. Не виключено, що рішення відкладуть або до найближчого саміту ЄС (22 листопада), або навіть до засідання, яке відбудеться в середині грудня. Тим часом поступово наростають розбіжності стосовно бюджету Євросоюзу, а більшість економістів до того ж впевнені, що питання про фінансову допомогу Іспанії - це лише питання часу. На цьому тлі європейська економіка все глибше сповзає в рецесію, а "фінансова прірва" стає ближчою.

"Качка, що шкутильгає" номер три. У Китаї розпочався процес передачі вищої політичної влади в країні. Вже офіційно названі керівники нового покоління, у четвер їхні кандидатури повинні бути офіційно схвалені. Після цього доведеться почекати березневої сесії Загальнокитайських зборів народних представників, яким належить офіційно призначити цих людей на вищі державні пости. Протягом перехідного періоду китайська влада буде робити все, щоб зберегти політичну та економічну стабільність, і не будуть проводити масштабних реформ. "Фінансова прірва" у традиційному розумінні Китаю, звичайна річ, не загрожує, але керівництву доведеться забезпечити позитивну динаміку, бо інакше нове покоління керівників ризикує зіткнутися з соціальними потрясіннями.

Основні події цього тижня

Вівторок. Конгрес США збереться на перше після президентських виборів засідання. Республіканська партія має більшість у Палаті представників, Демократи контролюють Сенат. Головною новиною подальших декількох місяців стане обговорення з новою президентською адміністрацією питання підвищення податків і скорочення бюджетних витрат. Міністри фінансів країн ЄС візьмуться до засудження європейського бюджету: у цьому питанні спостерігається явне протистояння між Німеччиною і Великобританією. Міністр фінансів Греції звернеться до членів комісії Європарламенту. У Німеччині буде опублікований індекс економічних настроїв інституту ZEW. Cisco Systems однією з останніх серед великих американських корпорацій випустить результати за третій квартал 2012 року.

Середа. В Іспанії, Італії та Португалії відбудуться загальні страйки профспілок проти заходів економії. ЄЦБ випустить щомісячний звіт по економіці регіону, ФРС - протокол останнього засідання Комітету відкритого ринку; утім, цього місяця зазначені дві події будуть мати невеликий інтерес. Одним з найважливіших звітів середи стане статистика з роздрібних продажів за вересень, хоча вся увага ринків зосередиться на підсумках продажів у "чорну п'ятницю" і "кіберпонеділок" - двох днів найактивніших покупок, наступних за Днем Подяки. Крім того, у середу закінчиться черговий період заборони на продаж акцій Facebook - на ринок вийде 800 млн. акцій соціальної мережі.

Четвер. За підсумками з'їзду, який розпочався минулого четверга, Компартія Китаю розкриє імена семи осіб, що входять до нового складу постійного комітету Політбюро. У ЄС вийде попередня оцінка зростання ВВП за 3К12, а також статистика по ВВП декількох окремих країн регіону, зокрема Німеччини. Основний вплив зазначені звітності матимуть на курс європейської валюти. У США вийде щомісячний звіт з інфляції, дані по числу звернень за допомогою з безробіття, а також щотижневий звіт Міністерства енергетики щодо запасів нафти (із запізненням). Свої результати за третій квартал 2012 року опублікує Wal-Mart.

П'ятниця. Після насичених перших чотирьох днів тижня п'ятниця обіцяє бути досить спокійною. Єдина звітність, яка вийде цього дня і матиме інтерес, - дані з промвиробництва в США за жовтень.

Головний стратегіст Кріс Уіфер, стратегіст Ованес Оганісян, аналітик Іскандер Абдуллаєв (Sberbank Investment Research)