Індекс Української біржі знизився на 2,31%, індекс ПФТС - на 0,08%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 13 листопада, знизився на 2,31% - до 830,53 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 136 млн грн, з них на фондовому ринку - 72,6 млн грн, на строковому ринку - 63,5 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Азовсталі" (-5,61%), Єнакіївського метзаводу (-4,39%), Алчевського меткомбінату (-4,03%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,08% - до 312,60 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 37,7 млн грн.