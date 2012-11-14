Імовірність тривалого зниження індексу UX нижче 800 пунктів поки що не здається високою - експерт

Імовірність зниження індексу UX нижче 800 пунктів на тривалий період часу поки що не здається високою.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

Він додав, що радше варто очікувати нової хвилі купівель, якщо індекс UX знову досягне даного рівня підтримки.

За словами П.Ілляшенка, «грекам вдалося залучити достатньо коштів через продаж боргових зобов'язань, тому виплата 5 млрд євро у прийдешню п'ятницю вже не є проблемою. З іншого боку, глобальним ринкам від цього легше не стало: ф'ючерси на індекс S&P 500 продовжують консолідуватися нижче позначки 1380 пунктів. З точки зору технічної картини, шанси на зниження спочатку до рівня 1350 пунктів, а потім і далі, досить високі».

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 13 листопада, знизився на 2,31% - до 830,53 пункта. Загальний обсяг торгів становив 136 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,08% - до 312,60 пункта. Загальний обсяг торгів становив 37,7 млн ​​грн.

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