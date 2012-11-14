ФДМУ хоче в грудні продати на біржах держпакети 5 збагачувальних фабрик

Фонд державного майна України планує 5 грудня ц.р. реалізувати на фондовій біржі "Іннекс" міноритарні держпакети акцій п'яти збагачувальних фабрик, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 14 листопада. Відповідно до обнародуваного у виданні інформаційного повідомлення, 5 грудня ц.р. на фондовій біржі "Іннекс" планується виставити на продаж 23,644% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" (початкова ціна пакета 16 млн. 220 тис. грн); 23,832% акцій ПАТ "Групова збагачувальна фабрика "Червона зірка" (початкова ціна – 76 млн. 127 тис. грн); 21,685% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Україна" (початкова ціна – 16 млн. 70 тис. грн); 25,52% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Комсомольська" (початкова ціна – 69 млн. 919 тис. грн); 24,868% акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Узловська" (початкова ціна – 50 млн. 166 тис. грн).

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