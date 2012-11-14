Експерти: ризики глибшого падіння гривні негативно впливають на акції

Ризики глибшого падіння гривні чинять негативний вплив на вітчизняні акції.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс UX, після нез'ясовного зростання у понеділок на 3,6%, у вівторок скоректувався. Курс гривні, яка останні кілька днів знижувалася по одній копійці, 13 листопада впав одразу на сім копійок - до 8,3 грн/дол. Причиною могла стати, в тому числі, заява постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра про перехід України до плаваючого курсу.

За прогнозами аналітиків, з такими темпами зниження гривня може досягти позначки 8,4 грн/дол. раніше, ніж до кінця поточного року. У такому випадку НБУ може втрутитися і почати продавати іноземну валюту для підтримки національної.

Аналітики підкреслюють, що при поточному рівні боргу Греції 190% ВВП Європа і МВФ так і не дійшли до єдиної думки щодо рівня, до якого він повинен скоротитися в 2020 році - 120% або 144%. Від цього залежить, чи буде Європа і далі списувати борг Греції. Негативна макростатистика (ZEW гірше очікувань) визначила відкриття торгів вівторка, 13 листопада, зниженням у Європі. Однак після заяв міністра фінансів Німеччини про те, що Греція на правильному шляху, ринки відіграли падіння і закрилися зростанням.

За словами аналітиків, у США «фіскальний обрив» продовжує негативно впливати на індекси. Навіть сильна макростатистика за ринком нерухомості не змогла у вівторок переламати спадний тренд.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 13 листопада, знизився на 2,31% - до 830,53 пункта. Загальний обсяг торгів становив 136 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,08% - до 312,60 пункта. Загальний обсяг торгів становив 37,7 млн ​​грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імовірність тривалого зниження індексу UX нижче 800 пунктів поки що не здається високою - експерт