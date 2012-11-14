Фонд держмайна 5 грудня виставить на продаж 15,264% "Уманьгазу"

Фонд державного майна України 5 грудня п.р. виставить на продаж 15,264% держпакету акцій газопостачального підприємства "Уманьгаз", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 14 листопада п.р.

Як зазначається в інформаційному повідомленні, держпакет, який приватизують, плануюють виставити на фондовій біржі "Іннекс". Реалізаційна ціна 15,264% акцій ПАТ "Уманьгаз" становить 6 млн 230 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, будівельна компанія «Стандарт С» (м. Київ) після продажу фізичною особою 13,48% акцій газопостачального підприємства «Уманьгаз» сконцентрувала 21,18% акцій цього підприємства. НАК «Нафтогаз України», який також є одним з акціонерів підприємства «Уманьгаз», зменшив кількість акцій з 40,26% до 25%, передавши 15,26% акцій Фонду державного майна України для продажу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Уманьгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Черкаській області.