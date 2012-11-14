ФДМУ виставив на продаж завод «Полярон»

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 100% держпакета акцій Науково-виробничого комплексу «Полярон».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 14 листопада ц.р.

Початкова ціна пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становить 25 млн. 675 тис. грн.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту його оголошення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Науково-виробничий комплекс «Полярон» (м.Львів) займається виробництвом комутаційної і лазерної техніки (вакуумні камери, контактори, вимикачі високовольтні та ін.). За підсумками 2011 р. збиток підприємства становив 9,9 млн. грн. З жовтня 2011 р. щодо підприємства проводиться процедура санації.