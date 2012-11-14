Повторно виставлено на продаж завод «Прилив»

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 99,989% держпакету акцій заводу «Прилив», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 14 листопада ц.р.

Початкова ціна виставленого на продаж пакету акцій підприємства знижена на 30% у порівнянні з попередньою продажем - до 6 млн 420 тис. грн.

Конкурс відбудеться 5 грудня ц.р.

Оголошений раніше конкурс з продажу 99,989% держакцій заводу «Прилив» не відбувся через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ПАТ «Завод «Прилив» (м. Бердянськ, Запорізька обл.) займається виробництвом електророзподільної та контрольної апаратури.

Балансовий збиток підприємства за підсумками першого півріччя 2012 р. становив 1 млн грн, дебіторська заборгованість - 131 тис. грн, кредиторська - 4,3 млн грн.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 17 вересня 2008 р. затверджено план санації підприємства.